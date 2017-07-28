Сторонники «Единой России» запустили мониторинг готовности школ к учебному году

11:34, 31 июля 2017, ПАИ

Сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой объявил о начале мониторинга средних образовательных учреждений на предмет готовности к учебному году в рамках проекта «Мониторинг социальных конфликтов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«С сегодняшнего дня во всех регионах страны начинается мониторинг готовности школ к учебному году. «Рейды» будут проводиться с привлечением родителей учеников, представителей ГИБДД и системы образования. Информация о выявленных недостатках будет направляться депутатам Государственной Думы, ответственным за данный округ или регион. Они же, в свою очередь, должны будут проследить, чтобы к 1 сентября все недостатки и недочеты были устранены», - заявил Петр Толстой.

Он пояснил, что при оценке готовности школ внимание будет обращаться сразу на несколько аспектов: от качества покрытия на входе на территорию школы и наличия освещения до соблюдения запрета на продажу алкоголя вблизи учебных учреждений.

«У нас есть школы, к которым в межсезонье дети могут добраться только, образно говоря, вплавь. Гигантские лужи перед воротами школ стоят годами, а чиновники на местах ничего не предпринимают. То же касается сухостоя, который при любом порыве ветра может упасть на детей. К 1 сентября ничего подобного быть не должно! Мы все должны приложить усилия к тому, чтобы 1 сентября дети с удовольствием пошли в школу, а родители были спокойны за их безопасность», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, по инициативе Петра Толстого в рамках проекта «Мониторинг социальных конфликтов» на сайте сторонников «Единой России» уже идет сбор информации о нарушениях при организации отдыха и оздоровления детей.