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Общество

Мобильный телефон украл мужчина у молодой девушки в Великих Луках

В Великих Луках полиция задержала молодого человека, который подозревается в ограблении 19-летней девушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 29 июля вечером подозреваемый напал на прохожую у дома по проспекту Гагарина и украл мобильный телефон. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний безработный местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). 

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