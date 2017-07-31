Мобильный телефон украл мужчина у молодой девушки в Великих Луках

11:16, 31 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала молодого человека, который подозревается в ограблении 19-летней девушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 29 июля вечером подозреваемый напал на прохожую у дома по проспекту Гагарина и украл мобильный телефон. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний безработный местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).