Престольный праздник состоялся в Святогорском монастыре в Пушкинских горах

11:01, 31 июля 2017, ПАИ

30 июля в Свято-Успенском Святогорском монастыре в посёлке Пушкинские Горы отметили престольный праздник - день почитания чудотворной иконы Божией Матери «Святогорская». Праздничную Божественную литургию в обители возглавил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Ему сослужили игумен Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко); насельники монастыря в священном сане, а также клирики Санкт-Петербургской и Великолукской епархий. Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов), сообщили Псковскому агентству информации в Великолукской епархии.

Во время Божественной литургии епископ Сергий совершил хиротонию Сергея Дудина во диакона.

После Литургии состоялся праздничный молебен и крестный ход вокруг Успенского храма.

Епископ Сергий поздравил наместника обители архимандрита Макария, братию монастыря и многочисленных верующих с престольным праздником. Обращаясь к собравшимся с архипастырским словом, он, в частности, отметил: «Мы верим, что благодать Божия никогда не отступает от людей, которые ищут её, нет благодати у тех, которые не хотят её воспринимать, а у людей верующих она есть, она всегда с ними, потому что Царица Небесная никого не оставляет своим Материнским попечением. Пусть сегодня в день светлого праздника Она, явленная в Своей чудотворной иконе, благословит нас своим небесным благословением, утешит открытые пред нею в молитве сердца, вразумит и наставит на путь христианской жизни».

Напомним, что в дореволюционное время в селе Святые Горы (ныне посёлок Пушкинские Горы) в Святогорском Успенском монастыре пребывали две почитаемые чудотворные Святогорские иконы Божией Матери «Одигитрия» и «Умиление».

В 1563 году, во времена Иоанна Грозного, уроженцу Воронича, пригорода Пскова, пятнадцатилетнему пастуху юродивому Тимофею однажды вечером недалеко от речки Луговицы в воздухе в чудном сиянии явилась икона Божией Матери «Умиление», находившаяся тогда в Воронической приходской церкви во имя великомученика Георгия. Глас от иконы возвестил, что через шесть лет на этой горе воссияет благодать Божия.

В 1569 году этому же юноше на Синичьей горе явилась на сосне икона Богородицы - «Одигитрия». Сделав себе кущу, Тимофей провёл у того места сорок дней в посте и молитве. Чудный глас от иконы повелел, чтобы духовенство и народ пришли на Синичью гору с иконой «Умиление» в пятницу, следующую за неделей Всех святых. Когда крестный ход, совершённый по повелению Матери Божией, достиг горы и начался молебен, во время чтения Евангелия вдруг воссиял свет, воздух наполнился благоуханием, и все увидели на сосне икону «Одигитрию».

Обе святые иконы, «Одигитрия» и «Умиление», были поставлены в храме великомученика Георгия. От них стали совершаться многие чудесные знамения и исцеления, о которых было сообщено Иоанну IV. По его указу на Синичьей горе, называемой с тех пор «Святой», была поставлена часовня, в которую перенесли чудотворные иконы. Но вскоре, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, когда был совершён крестный ход с иконами на Святую гору, ночью часовня внезапно загорелась. Огонь уничтожил всё внутри часовни, но святыни остались невредимы. На священном месте воздвигли каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, алтарь которого находился на месте явления иконы «Одигитрия». В том же 1569 году на Святой горе был основан Святогорский Успенский монастырь.

После революции монастырь был закрыт. В 1992 году возвращён Русской Православной Церкви. Тогда же в монастырь из Казанского храма в Пушкинских горах была возвращена древняя икона Божией Матери «Одигитрия» Святогорская. На иконе изображена Божия Матерь с Предвечным Младенцем на левой руке, вверху иконы в облаках Бог Отец со Святым Духом, два ангела с боков, а ниже, по бокам Богородицы другие два ангела, держащие святую икону, ещё ниже под сей иконой изображена икона Божией Матери «Одигитрия», стоящая на суку дерева, перед ней молящийся на коленях блаженный Тимофей. Икона написана на кипарисовой доске и находится в серебряной позлащённой ризе.

Помимо официального дня празднования в честь Святогорской иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия» 30 июля (17 июля по старому стилю), существует местночтимый праздник - день Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября (1 октября по старому стилю).