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Общество

До 26 градусов тепла и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 1 августа

1 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +11 до +16 градусов, днем – от +21 до +26 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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