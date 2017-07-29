0
12:59
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
10:12
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
21:54
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
Еще новости
Происшествия

11 человек пострадали в авариях на дорогах Псковской области в выходные дни

За прошедшие выходные дни, 29 и 30 июля, в Псковской области зарегистрировали 9 ДТП, в которых 11 человек получили ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД РФ.

29 июля около 2:20 в Новосокольническом районе на 64-м километре автодороги Отрадное – Новосокольники - Бор, в деревне Бор, неустановленный автомобиль сбил ехавшего в попутном направлении 29-летнего велосипедиста. Автомобиль с места происшествия скрылся, а велосипедиста с травмами доставили в больницу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, позже был установлен виновник аварии. Им оказался 22-летний молодой человек, управлявший машиной  ВАЗ - 2108.

Аналогичная авария случилась 30 июля около 20:30 в Псковском районе на 29-м километре дороги Псков – Гдов. Там под колёса неустановленного автомобиля попал 20-летний велосипедист, который ехал  в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП молодой человек с полученными травмами был госпитализирован Псковскую областную клиническую больницу, откуда его позже отпустили. Водитель с места ДТП скрылся.

Также 29 июля около 14:00 в Пскове у дома 29 по Октябрьскому проспекту 29-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» сбил 17-летнего молодого человека. который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в Детскую областную клиническую больницу, но позже отпущен домой.

30 июля в 0:05 в посёлке Плюсса у дома 9 по улице Победы 28-летний водитель мотоцикла «Сузуки GSX1000R» превысил скорость и не справился с управлением на закруглении дороги. В результате мотоцикл вылетел в левый по ходу движения кювет. Пострадали в аварии мотоциклист и его 28-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

Этой же ночью в 2:00 в Псковском районе на 282-м километре дороги Санкт – Петербург – Невель 39-летний водитель автомашины УАЗ-315195, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с БМВ-525. Пострадали в этой аварии водитель УАЗа и его 48-летняя пассажирка, которую доставили в Псковскую областную клиническую больницу.

Ещё одна авария в воскресенье произошла около 11:15 в Палкинском районе  на 312-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков - Пустошка- Невель до границы с Белоруссией. Там 34-летний водитель автомашины «Субару Импреза» врезался в автомобиль ДАФ с полуприцепом «Когель». Ранения при столкновении получил 30-летний пассажир «Субару». Госпитализирован он не был.

Добавим, что за выходные на псковских дорогах были задержаны 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
29 июля 2017
Две иномарки столкнулись бортами на перекрестке Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
29 июля 2017
Девушку с родинкой и бородавками разыскивает полиция в Псковском районе
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
25 июля 2017
Автомобиль и мотоцикл столкнулись в Невельском районе
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 3
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС

Идет загрузка...