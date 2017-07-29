11 человек пострадали в авариях на дорогах Псковской области в выходные дни

12:01, 31 июля 2017, ПАИ

За прошедшие выходные дни, 29 и 30 июля, в Псковской области зарегистрировали 9 ДТП, в которых 11 человек получили ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД РФ.

29 июля около 2:20 в Новосокольническом районе на 64-м километре автодороги Отрадное – Новосокольники - Бор, в деревне Бор, неустановленный автомобиль сбил ехавшего в попутном направлении 29-летнего велосипедиста. Автомобиль с места происшествия скрылся, а велосипедиста с травмами доставили в больницу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, позже был установлен виновник аварии. Им оказался 22-летний молодой человек, управлявший машиной ВАЗ - 2108.

Аналогичная авария случилась 30 июля около 20:30 в Псковском районе на 29-м километре дороги Псков – Гдов. Там под колёса неустановленного автомобиля попал 20-летний велосипедист, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП молодой человек с полученными травмами был госпитализирован Псковскую областную клиническую больницу, откуда его позже отпустили. Водитель с места ДТП скрылся.

Также 29 июля около 14:00 в Пскове у дома 29 по Октябрьскому проспекту 29-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» сбил 17-летнего молодого человека. который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами был доставлен в Детскую областную клиническую больницу, но позже отпущен домой.

30 июля в 0:05 в посёлке Плюсса у дома 9 по улице Победы 28-летний водитель мотоцикла «Сузуки GSX1000R» превысил скорость и не справился с управлением на закруглении дороги. В результате мотоцикл вылетел в левый по ходу движения кювет. Пострадали в аварии мотоциклист и его 28-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

Этой же ночью в 2:00 в Псковском районе на 282-м километре дороги Санкт – Петербург – Невель 39-летний водитель автомашины УАЗ-315195, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с БМВ-525. Пострадали в этой аварии водитель УАЗа и его 48-летняя пассажирка, которую доставили в Псковскую областную клиническую больницу.

Ещё одна авария в воскресенье произошла около 11:15 в Палкинском районе на 312-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков - Пустошка- Невель до границы с Белоруссией. Там 34-летний водитель автомашины «Субару Импреза» врезался в автомобиль ДАФ с полуприцепом «Когель». Ранения при столкновении получил 30-летний пассажир «Субару». Госпитализирован он не был.

Добавим, что за выходные на псковских дорогах были задержаны 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.