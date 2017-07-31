Юные псковичи побывали на экскурсии в отделе транспортной полиции
На экскурсии «Знакомство с профессией» побывали юные псковичи в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.
Как сообщили Псковскому агентству информации в линейном отделе, дети посетили помещение дежурной части, а сотрудники полиции продемонстрировали им специальные средства, используемые в служебной деятельности. Гостям показали дежурную часть, комнату выдачи оружия, камеры содержания задержанных лиц, продемонстрировали работу системы ПАПИЛОН.
Затем дети посетили кабинет экспертов-криминалистов, где эксперт продемонстрировал порядок снятия отпечатков пальцев, выбрав из гостей желающих увидеть свои отпечатки пальцев на бумаге.
Экскурсия продолжилась в Псковском железнодорожном музее, где дети вначале ознакомились с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта, а затем смогли детально рассмотреть экспонаты: макеты поездов, вагонов, автосцепок, рельс.