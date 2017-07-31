Книги о драконах, игрушечных мальчиках и двух подружках рекомендовал почитать псковичам писатель Валентин Постников

12:53, 31 июля 2017, ПАИ

Детский писатель Валентин Постников подготовил свои рекомендации для августовской страницы проекта «Писатель рекомендует!». Как сообщили Псковскому агентству информации в Централизованной библиотечной системе Пскова, в свой список он включил пять «любимых, но забытых детских книг, которые снова издают и потому все дети их срочно должны прочитать».

Среди рекомендованных – книга «Дракон Мартин» Хельмута Ценкера. Это сказочная повесть австрийского писателя о дружбе детей с двумя драконами - Мартином и Георгом, и об их увлекательных приключениях.

Следующее издание – это «Дом на дереве» Питцорно Бьянки. «Весёлая, волшебная, очень забавная книжка для настоящих знатоков и ценителей сказок. В ней вы познакомитесь с двумя подружками - Аглаей и Бьянкой, устроившими для себя дом на дереве, в котором есть всё необходимое: спальные места, гостиная, кухня и даже ванная», - отметил Валентин Постников.

Также он советует почитать повесть Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким», в которой рассказывается о том, что происходит в душе человека: о чем он думает, что чувствует. «Это история о необъятном внутреннем мире маленьких людей, о первой любви, о детских представлениях о правде и справедливости…», - рассказал писатель.

В список также вошла книга Ежи Керн «Фердинанд Великолепный»: «История о домашнем песике, который, переодевшись в мужской костюм, участвовал в жизни человеческого мира. Добрая история с забавной концовкой. Повесть учит с улыбкой и простотой относиться к проблемам, быть вежливым к окружающим».

Замыкает перечень рекомендованных Ефим Чеповецкий с книгой «Непоседа, Мякиш и Нетак». «Необычные приключения трех игрушечных мальчиков – Непоседы, Мякиша, Нетака, и правдивая история Пети по фамилии Мамин-Папин», - рассказал Валентин Постников.

В ЦБС Пскова добавили, что Валентин Постников родился в Москве в 1970 году в семье знаменитого сказочника Юрия Дружкова, написавшего «Приключения Карандаша и Самоделкина». Детство Валентина Постникова прошло в окружении популярных детских писателей: Эдуарда Успенского, Юрия Коваля, Ефима Чеповецкого, Валерия Шульжика, Григория Остера.

Книги Валентина Постникова переводились и выходили в Чехии, Болгарии, Китае, Вьетнаме, Белоруссии, Украине. Он - лауреат премий «Артиада России», «Золотое перо России», «Премия Эврика».

В 2010 году Валентин Постников был почётным гостем Недели детской книги в Пскове.