В 2018 году ярмарка «Псков мастеровой» станет масштабнее

13:26, 31 июля 2017, ПАИ

В следующем году ярмарка «Псков мастеровой», которая традиционно проходит в День города, будет более масштабной, чем в этом. «В 2018 году нас ждет еще большой праздник, пространство мы расширим, будет и Ганзейский экономический форум», - сообщил директор Северо-Западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев на пресс-конференции 31 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Тюменцев напомнил, что Псков готовится к тому, чтобы принять в 2019 году Международные Ганзейские дни, поэтому уже сейчас ярмарку «Псков мастеровой» постарались сделать приближенной к той, что пройдёт через два года.

«Подготовка требует времени, поэтому мы начали уже сейчас, чтобы на Ганзе показать мероприятия европейского уровня», - подчеркнул он.

Художник-кукольник Мария Воробьева дала несколько советов организаторам ярмарки. «Хорошо было бы четко зонировать мероприятие: мастер-классы, детские зоны. У нас большое количество аниматоров, которые могли бы сделать что-нибудь в русском стиле, - порекомендовала она. - Можно было бы сделать городки, какие-нибудь еще игры. Хорошо было бы сделать некоммерческую часть, выставочную».

Также художник подчеркнула, что необходимо сделать единое стилистическое решение для ярмарочного пространства. «Можно было бы также разработать брендовые сувениры в едином стиле. Вот этого как раз не хватает, с любой ярмарки хочется что-нибудь с собой унести», - считает Мария Воробьёва.

Фотограф Ирина Гаврилова обратила внимание на минусы в организации ярмарки и проходившего на этой же площадке фестиваля «Этно мода Псков-2017». «Необходимо было собраться до мероприятия для организованности. Надо было накануне расписать все площадки расписать, где что снимать», - сказала она и выразила надежду, что в следующем году мероприятие будет более организованным.

Кроме того, в рамках пресс-конференции Валерий Тюменцев вручил награды лучшим участникам ярмарки». Диплом и экскурсию в Изборск и Печоры получила семья Суховых за мастер-классы, диплом и творческий сувенир – Василий Мизгирёв за лучший костюм, диплом, деревянный герб Пскова и путешествие в Пушкинские Горы – кафе «Примостье» за лучшее оформление торгового места, диплом и сертификат-приглашение в «Поместье» - фотошкола «Фотосреда» за «салют-фотосессию». Также дипломами и подарками были отмечены дизайнер костюмов Алена Иванова за сохранение национальных традиций, коллектив «Уграда» - за создание праздничного настроения, «РЕН ТВ Псков» - за лучший сюжет о ярмарке. Благотворительная организация «Росток» из Порхова получила приз – электрическую плиту - за лучшее оформление. Путёвку на шоу каскадёров вручили фотографу Ирине Большаковой, которая выступала организатором этно-фестиваля.

«Мы считаем, что те, кто получил награды, действительно их достойны, нужно держать планку, спасибо вам. Мы также хотим сказать спасибо, конечно, всем остальным, фотографам, СМИ, за то, что прекрасно передали атмосферу праздника. Наши организаторы - это команда профессионалов, без них такого мероприятия не состоялось бы», - заключил Валерий Тюменцев.