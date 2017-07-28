Названы победители псковского поэтического фестиваля «Словенское поле»

14:01, 31 июля 2017, ПАИ

Названы победители конкурсной программы поэтического фестиваля «Словенское поле», который завершился 30 июля в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, первое место в конкурсе стихов о Пскове «Там, где к Великой мчится Пскова…», посвящённый памяти поэта, прозаика, литературного критика, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева заняла автор из Москвы Ольга Флярковская за стихотворение «Псков-Москва». Второе место – у представительницы Твери Ольги Кочновой за стихотворение «Была Пскова черней, чем смоль…» из цикла «Цикорий цвел», третьей стала москвичка Виктория Бурцева со стихотворением «Равноапостольная».

В конкурсе исторической поэзии «Словенское поле — 2017» в номинация «Профи» победу одержал Олег Сешко из Витебска (Белоруссия), на втором месте - Александр Петров из Пскова, третье поделили Любовь Старшинова из Твери и Ольга Флярковская из Москвы.

В «открытой номинации» лучшим признали петербуржца Сергея Еромирцева. Диплом второй степени получил пскович Олег Алексеев, третьей - Зинаида Варлыгина из Костромы.

Номинация «Словенские ключи», учреждённая для молодых поэтов в возрасте до 27 лет, признана несостоявшейся из-за небольшого количества представленных в ней поэтов. В то же время практически всеми судьями конкурса была отмечена подборка стихов, присланная в данную номинацию молодым псковским поэтом Василисой Кравченко. Решением жюри она награждена дипломом «Надежда «Словенского поля».