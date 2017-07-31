Фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне» пройдет в Островском районе 2 августа

15:30, 31 июля 2017, ПАИ

2 августа в деревне Шики Островского района пройдет областной фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в нём примут участие более 130 человек из 16 районов Псковской области. Это фольклорные ансамбли «Веретье» (Тямша, Псковский район), «Забава» (Порхов), «Рудница» (Гдов), «Веселушки» (Островский район), «Поозерье» (Пушкиногорский район), «Уграда», «Будимир» и «Скоморошина» (Псков), дуэт «Родные напевы» (Бежаницы), театральная студия «Параллели» (Опочка), Новоржевский народный театр и другие.

Мероприятие начнется с торжественного шествия участников. Также в рамках фестиваля состоится частушечный круг, будут представлены рассказы, песни, фронтовые байки и другие произведения народного творчества, посвященные Отечественной войне 1812 года, Первой мировой, Великой Отечественной, Гражданской, Крымской, Чеченской и другим войнам.

Как отметили в Псковском областном центре народного творчества, репертуар исполнителей очень разнообразный и богатый: произведения разножанровые, многие из них созданы на основе исследований общерусского и областного фольклора прошлых лет, исполняется и современный фольклор.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс блюд военно-полевой кухни, будут работать выставка стрелкового оружия периода Второй мировой войны из фондов военно-исторического музея города Остров и ярмарка изделий народно-прикладного творчества.

«Фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне» проходит третий год подряд по инициативе жителей деревни Шики Островского района. Датой его проведения выбран заветный праздник деревни — День Ильи-пророка. В прошлом году на фестивале побывали более пятисот человек», - отметили в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступают Шиковский сельский Дом культуры, Центр культуры Островского района «Юбилейный» и Псковский областной центр народного творчества. Ведущий фестиваля — Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Попков.