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ФАС возбудила дело против сотовых операторов «большой четверки»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении крупнейших сотовых операторов из-за высоких цен в национальном роуминге. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ФАС РФ Анатолия Голомолзина.

По его словам, в скором времени будут подготовлены все соответствующие документы. ФАС надеется отменить роуминг в РФ до I квартала 2018 года.

Напомним, что ранее ведомство вынесло компаниям МТС, «МегаAон», «Вымпелком» и Tele2 предупреждение. В конце июня депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену национального роуминга.

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