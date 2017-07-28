ФАС возбудила дело против сотовых операторов «большой четверки»

14:44, 31 июля 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении крупнейших сотовых операторов из-за высоких цен в национальном роуминге. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ФАС РФ Анатолия Голомолзина.

По его словам, в скором времени будут подготовлены все соответствующие документы. ФАС надеется отменить роуминг в РФ до I квартала 2018 года.

Напомним, что ранее ведомство вынесло компаниям МТС, «МегаAон», «Вымпелком» и Tele2 предупреждение. В конце июня депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену национального роуминга.