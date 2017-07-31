Грозы и сильный ветер ожидаются сегодня во второй половине дня в Псковской области

14:55, 31 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 31 июля, с 16:00 до 19:00 по Пскову и области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Местами пройдут ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».