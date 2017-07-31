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Общество

Очередное занятие в «Школе сердечной достаточности» пройдёт в Пскове 3 августа

3 августа в 16:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится занятие для слушателей «Школы сердечной достаточности». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, темой занятия будет «Повышен холестерин. Вечные вопросы: Кто виноват и что делать?».

Проведет встречу врач-кардиолог Псковской городской больницы Жанна Шлосберг. Она расскажет, чем опасен для здоровья повышенный уровень холестерина, что такое «хороший» и «плохой» холестерин, и почему излишний холестерин не уходит из организма естественным путем, оседая на стенках сосудов и мешая нормальному кровотоку. Также она даст советы, что делать, чтобы избежать инфаркта или инсульта.

В 17:00 пройдет практическое занятие на открытом воздухе в Сквере породненных городов.

Добавим, что «Школа сердечной достаточности» работает бесплатно уже более трех лет, занятия проводятся в Псковской областной научной библиотеке один раз в месяц по расписанию.

Расписание занятий можно узнать по телефонам: 72-83-88, 72-84-06.

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