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Общество

Всероссийский день инкассатора отмечается 1 августа

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора, сообщает calend.ru. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.

Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце IX века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в древнем Киеве выступали князь и бояре, они обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. С тех времен деньги транспортировали либо их владельцы, либо люди, которых специально для этого нанимали и которым доверяли. Когда денег было достаточно много, их сопровождали вооруженные люди, готовые защищать от грабителей. Так, в XVI веке торговые караваны Сурожских купцов сопровождались внушительной охраной и возглавлялись «головным гостем» — представителем богатейшей купеческой прослойки, имевшем особое доверие корпорации гостей.

С возникновением потребности сбора денежной наличности предприятий торговли, других организаций и доставки их в учреждения банков, из общей функции сбора и перевозки денег выделилась ее разновидность — инкассация, а вместе с ней возникла и профессия инкассатора. Инкассация (от итальянского incassare — класть в ящик) — сбор и доставка наличных денег, иностранной валюты и других ценностей в операционную кассу банка. 

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