Собака и кот из Эстонии не смогли пересечь границу в Печорском районе

15:21, 31 июля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе запрещен ввоз собаки и кота из Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с невыполнением ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, выразившимся в отсутствии информации о проведении клинического осмотра не позднее 5 дней до отправки животных. Оформлена декларация об их возврате.