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Экономика

Небезопасную говядину пытался ввезти белорус в Псков

В Себежском районе задержан автомобиль, в котором гражданин Белоруссии перевозил 500 кг мяса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Водитель рассказал, что перевозил принадлежащий ему товар, приобретенный в Полоцке, весом в Псков. При осуществлении ветеринарного контроля в машине была выявлена говядина в четвертинах тёмно-красного цвета без загрязнений, уложенная навалом, переложенная картоном, сверху накрытая тканью. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила + 16,4 градусов по Цельсию, в грузовом отсеке -  + 21 градус. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала. Информация о дате производства, сроке годности и условиях хранения не установлена. Ветеринарные и товаротранспортные документы на товар отсутствовали. Перевозка мясосырья осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами (запасное колесо, картон, ткань).

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини; товар возвращен в Белоруссию.

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