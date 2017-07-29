Пытавшегося поджечь дверь квартиры псковича задержали сотрудники Росгвардии

16:20, 31 июля 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в поджоге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившемуся на маршруте патрулирования наряду группы задержания вневедомственной охраны поступила информация о том, что в подъезде дома на улице Юбилейной мужчина пытается поджечь входную дверь квартиры. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 54-летенего подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.