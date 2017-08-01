Погибших в Первой мировой войне воинов чтут россияне 1 августа

10:04, 01 августа 2017, ПАИ

1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. В Пскове в связи с этим пройдёт митинг у памятника Героям Первой Мировой войны в сквере между железнодорожным и автовокзалом. Начнётся он в 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев.

Как сообщает calend.ru, по приблизительным подсчётам, в результате боевых действий число погибших превысило 1,6 млн человек - самое большое число потерь среди солдат и офицеров стран-участниц Первой мировой войны.

Первые воинские захоронения стали появляться в западных губерниях Российской Империи ещё в 1915 году. Сегодня, в основном, это территории зарубежных стран: Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, Украины. Также для захоронений павших в Первую мировую войну русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой (ныне территория района Сокол Москвы) было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения здесь производились практически ежедневно. Но, поскольку после революции 1917 года события Первой мировой войны были преданы забвению, то в 1930-е годы и само кладбище было преобразовано в парк. Лишь в 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны, на территории которого в последующие годы были установлены различные памятники и часовня.

Традиционно 1 августа во многих российских и зарубежных городах, где сохранились данные воинские захоронения, проводятся панихиды по погибшим воинам, возлагаются цветы к могилам и к местам братских захоронений.