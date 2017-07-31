«Голубые молнии», «Бит» и «Сувенир» споют в День ВДВ в Пскове

17:34, 31 июля 2017, ПАИ

2 августа в Пскове состоится праздник в честь Дня Воздушно-десантных войск России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

По традиции в рамках праздника в 10:00 состоится митинг памяти на площади Героев-десантников. Далее в 11:00 на стадионе «Машиностроитель» пройдет тематическая программа с участием ансамбля «Голубые молнии», солистов 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии и народных самодеятельных коллективов «Бит», «Сувенир», «Театр танца «Русские узоры».

Кроме того, на территории стадиона будет организована выставка военной техники. Самой зрелищной частью праздника станет десантирование военнослужащих и показательные выступления личного состава дивизии.

Также во время празднования Дня ВДВ будут работать полевая кухня, точки общественного питания и пункт призыва граждан на военную службу.

Напомним, что накануне праздника глава города Пскова Иван Цецерский принимал участие в праздновании 87-й годовщины образования ВДВ России под Москвой.

Командир 76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. Основателем ВДВ является генерал армии Василий Маргелов.