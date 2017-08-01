Работники Тыла Вооруженных сил и Службы спецсвязи отмечают профессиональный праздник

09:35, 01 августа 2017, ПАИ

Ежегодно 1 августа празднуется День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, сообщает calend.ru.

За точку отсчёта истории Тыла Вооружённых Сил принят 1700 год. Тогда 18 февраля Пётр I подписал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Был учреждён первый самостоятельный снабженческий орган — Провиантский приказ, ведавший поставками хлеба, крупы и зернофуража для армии.

1 августа 1941 года Тыл определился как самостоятельный вид или род Вооружённых Сил. В этот день Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин подписал соответствующий приказ Народного комиссара обороны СССР. Сведение в связи с этим под одно начало всей совокупности снабженческих, медицинских и транспортных структур позволило наладить сложный процесс тылового обеспечения действующей армии. Сегодня в состав Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации входят штаб, 9 главных и центральных управлений, 3 службы, а также органы управления, войска и организации центрального подчинения, тыловые структуры видов и родов войск Вооружённых Сил, военных округов и флотов, объединений, соединений и воинских частей.

Также в этот день России отмечается День образования Службы специальной связи. Свою историю эта служба ведет с 1939 года, она много раз переименовывалась, а сегодняшнее ее название – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС). Днем создания ФГУП ГЦСС является 1 августа 1939 года. Именно в этот день начала свою работу Служба специальной связи Наркомата связи.