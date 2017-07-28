Попытка ввоза польских яблок под видом арматуры и краски пересечена в Псковской области
29 июля на территории Псковской области задержаны три автомобиля, перевозивших из Белоруссии яблоки, являющиеся подкарантинной продукцией растительного происхождения, по документам на товары прикрытия – арматуру, плитку, акриловую краску. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
При проведении досмотра видимой части грузов были обнаружены свежие яблоки польского происхождения. Приблизительный вес фруктов - 60 тонн.
Задержанные грузы доставлены на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий.