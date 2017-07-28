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Экономика

Попытка ввоза польских яблок под видом арматуры и краски пересечена в Псковской области

29 июля на территории Псковской области задержаны три автомобиля, перевозивших  из Белоруссии яблоки, являющиеся подкарантинной продукцией растительного происхождения, по документам на товары прикрытия – арматуру, плитку, акриловую краску.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении досмотра видимой части грузов были обнаружены свежие яблоки польского происхождения. Приблизительный вес фруктов - 60 тонн.

Задержанные грузы доставлены на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

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