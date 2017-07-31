Капремонт Городского культурного центра начался в Пскове

17:25, 31 июля 2017, ПАИ

В Городском культурном центре Пскова начались работы по капитальному ремонту здания с учетом потребностей маломобильных групп населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках капремонта запланирована организация входной группы с пандусом, монтаж подъемника, выравнивание пола и ремонт туалета для людей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент в здании проводится демонтаж ряда конструкций у входа со стороны улицы Советской.

Общая стоимость работ по созданию безбарьерной среды в Городском культурном центре составляет 3,8 млн рублей из федерального и муниципального бюджета.