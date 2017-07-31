Телефонный кабель украл безработный из домов в Великих Луках

16:34, 31 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала подозреваемого в кражах телефонного кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, безработный 30-летний местный житель совершил хищения телефонного кабеля из домов по улице Холмской и проспекту Ленина. Оказалось, что гражданин уже был ранее неоднократно судим.

Стражи порядка изъяли часть похищенного. По фактам краж проводится проверка.