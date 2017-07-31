Владелец заросшей пахоты в Печорском районе повторно оштрафован за неисполнение предписаний Россельхознадзора

17:27, 31 июля 2017, ПАИ

Собственник двух земельных участков сельскохозяйственного назначения в Печорском районе привлечен к административной ответственности за повторное неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, нарушителю назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

Предписания были выданы по факту выявленного нарушения земельного законодательства – зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью пахоты общей площадью 43 га, находящейся вблизи деревень Елины и Черепягино.

При проведении внеплановой проверки по исполнению предписаний установлено, что нарушения не устранены, поэтому в отношении хозяина земель были составлены и направлены в мировой суд протоколы по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (неисполнение законного предписания должностного лица). Также произведена повторная выдача предписаний с целью устранения нарушений земельного законодательства. Собственнику назначили административный штраф по 10 тыс. рублей за каждое неисполненное предписание.

Однако последующая внеплановая проверка показала, что владелец земель вновь не исполнил законные требования надзорного органа. Инспектор отдела земельного надзора составил протоколы по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ, на этот раз суд назначил штраф по 30 тысяч рублей за каждое неисполненное предписание.