Ввоз 23 тонн белорусских томатов запрещён в Невельском районе

19:29, 31 июля 2017, ПАИ

28 и 30 июля в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз Белоруссии двух партий свежих томатов весом 23 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие в фитосанитарных сертификатах информации о месте производства перемещаемой продукции. Решение о запрете принято на основании указания Россельхознадзора от 16 ноября 2016 года. Партии подкарантинной продукции возвращены в Белоруссию.