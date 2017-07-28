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Экономика

Ввоз 23 тонн белорусских томатов запрещён в Невельском районе

28 и 30 июля в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз Белоруссии двух партий свежих томатов весом 23 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие в фитосанитарных сертификатах информации о месте производства перемещаемой продукции. Решение о запрете  принято на основании указания Россельхознадзора от 16 ноября 2016 года. Партии подкарантинной продукции возвращены в Белоруссию.

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