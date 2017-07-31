В лесах Псковской области будут усилены меры пожарной безопасности

19:53, 31 июля 2017, ПАИ

В связи с установившейся жаркой погодой, а также массовым сбором грибов и ягод на землях лесного фонда Псковской области Госкомитет по природопользованию и охране окружающей среды поручил лесничествам и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» усилить меры пожарной безопасности и усилить дежурства в выходные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете.

Напомним, пожароопасный сезон в регионе открыт с 24 марта. С этого момента на территории Псковской области зафиксированы 42 лесных пожара на площади ликвидации 57,11 га. 39 из них произошли на землях государственного лесного фонда в Опочецком, Красногородском, Пыталовском, Пустошкинском, Себежском, Плюсском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском, Бежаницком, Гдовском, Печорском, Усвятском и Пушкиногорском районах. Три лесных пожара зарегистрированы в Лужском военном лесничестве Минобороны Российской Федерации. Все пожары ликвидированы в течение суток. Материалы переданы в полицию и пожарный надзор ГУ МЧС России по Псковской области. Работники лесничеств и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» совершили 132 выезда на тушение и предотвращение природных пожаров.

За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 75 лесных пожаров на площади ликвидации 101,97 га с общим ущербом 161,477 тыс. рублей.

На сегодняшний день на территории земель лесного фонда Псковской области наблюдается второй класс пожарной опасности по пятибалльной шкале за исключением Гдовского района, где установлен четвертый класс.

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за пожароопасной обстановкой в лесах области ведется видеонаблюдение с видеокамер, установленных на вышках операторов сотовой связи, также организовано наземное и авиационное патрулирование в соответствии с классом пожарной опасности по условиям погоды.