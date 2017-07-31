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Общество

Специалисты «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение в Невеле

31 июля в 14:04 в Невеле при производстве земляных работ был поврежден электропроводный кабель 10 кВ. Вскоре сотрудники «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение центральной части города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

«Помимо порядка 900 жителей многоквартирных и частных домов без света оказались насосная станция, пожарная часть, больница, детский сад, полиция и налоговая служба», - отметили в предприятии. 

Специалисты «Южных электрических сетей» «Псковэнерго» вывели аварийный участок линии в ремонт, выполнили оперативные переключения и в 14:57 запитали всех потребителей по резервным схемам.

«Псковэнерго» предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях  повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «горячей линии»  МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).

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