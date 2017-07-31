Промзону в центре Пскова её владелец хочет преобразовать в «исторический» квартал

17:49, 31 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 31 июля, глава Пскова Иван Цецерский, будучи членом комиссии по проведению открытого конкурса на эскизный проект – идею реновации и регенерации территории завода электротехнического оборудования (завод ЭТО) (промышленная зона в границах улиц Калинина, Свердлова и Советской) принял участие в заседании комиссии по обсуждению проектов, представленных на конкурс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, генеральный директор ОАО «Завод ЭТО» Виктор Бибиков, главная мысль организаторов конкурса патриотична: «Не должно быть в центре города завода. На этом месте хочется видеть красивые здания, соответствующие историческому облику города. Также немаловажный для инвестора факт: все коммуникации имеются, и они в рабочем состоянии».

На конкурс поступили четыре проекта. Присутствующих с ними ознакомил председатель правления Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Станислав Битный. Он отметил, что все авторы проанализировали по архивным документам особенности территории, на которой расположены корпуса бывшего завода: это историческая часть города, близкая к памятникам федерального значения – стене Окольного города и церкви святых Иоакима и Анны. С конца XVIII века по 1930-й год в этом месте была малоэтажная усадебная застройка с придомовыми палисадниками.

Один из проектов, по словам Станислава Битного, предполагает минимальный снос существующих зданий промышленного назначения и их реконструкцию. Другие проекты предусматривают сохранение только административного корпуса и снос других диссонирующих зданий с целью градостроительной регенерации, то есть воссоздания традиционной историко-градостроительной среды, в данном случае это преимущественно жилая застройка.

Члены конкурсной комиссии в своих выступлениях подчеркнули, что в каждом проекте есть положительное решение. В качестве интересной находки была отмечена подземная парковка, в то же время многих насторожила большая плотность застройки. Однако на данном этапе, как сказал главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев, важно определиться с концепцией, как и заявлено в названии конкурса, а детали прорабатывать на стадии создания полноценного проекта.

Иван Цецерский отметил: «Подход хороший. В историческом центре всё должно быть красиво. Фасадные ансамбли, представленные в эскизных проектах, украсят город. Мы уже отремонтировали улицу Калинина, сделаем улицу Свердлова, Ботанический сад – всё предстанет обновлённым».

По итогам заседания решили собраться через две недели, за это время члены конкурсной комиссии определятся с мнением, какой эскизный проект предпочесть. Также к этому времени должно быть готово заключение Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, руководитель которого Елена Яковлева также является членом конкурсной комиссии.