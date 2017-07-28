Члены Ассоциации малых и средних городов России познакомились с великолукскими заводами

17:38, 31 июля 2017, ПАИ

Участники заседания Ассоциации малых и средних городов России, которое состоялось в Великих Луках, познакомились с заводами «Транснефтемаш» и «Силовые машины – завод Реостат». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как рассказал заместитель главы города Сергей Агарев, эти два предприятия имеют крепкое, наукоемкое производство, с хорошим коллективом профессионалов, с перспективой на дальнейшее развитие. На сегодняшний день здесь успешно выполняется программа импортозамещения. «Санкции, введенные против нашей страны, только стимулируют развитие новых видов продукции, которую раньше приходилось приобретать за рубежом. Это пример того, что Россия никогда не встанет перед западом на колени», - подчеркнул Сергей Агарев.

«Сразу видно, что жизнь в городе кипит, это очень крупные предприятия, где трудятся сотни великолучан. Посещение этих заводов оставило позитивное впечатление: никакими санкциями нас не напугаешь. Город тоже очень понравился, приятно, что Николай Козловский пригласил провести правление ассоциации именно в Великих Луках», - поделился впечатлениями глава Чернореченского сельского поселения Оренбургской области Василий Фомин.

Его поддержал коллега, глава Кандалакшского района Михаил Павлов. Он также отметил, что семинар принес его участникам большую практическую пользу. «Каждый вынес для себя что-то нужное. Вот я, например, уже точно знаю, какие проекты будут реализовываться на территории Кандалакшского района в вопросах сбережения здоровья населения, стратегического планирования. Хотелось бы выразить благодарность организаторам семинара за предоставленные возможности», - подчеркнул глава Кандалакшского района.

Комментируя итоги экскурсий, заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев отметил, что такой обмен опытом между муниципалитетами очень полезен.

Кроме того, вместе с руководством Великих Лук гости из разных регионов России посетили краеведческий музей, где оставили запись в Книге почетных гостей, возложили цветы к памятным местам и прогулялись по городу.