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Общество

11 раз посетили сотрудники наркоконтроля псковские детские лагеря

Серию профилактических мероприятий в загородных детских лагерях провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. С начала лета они побывали в оздоровительных учреждениях одиннадцать раз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

Так, антинаркотическая акция «Лето – пора находок, а не потерь!» прошла в детском лагере «Стремительный» Печорского района. Она направлена на создание объективного представления о негативном воздействии наркотиков на здоровье человека, готовности отказаться от любых форм потребления наркотических средств.  Сотрудники Управления рассказали подросткам о том, какие бывают зависимости, что такое наркомания и насколько губительны для человека последствия потребления психоактивных веществ.

На мероприятии присутствовали около 80 подростков. Затрагивалась не только тема вреда немедицинского потребления наркотиков, но и юридической ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 

Ребятам раздали специальные памятки, разработанные Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, в которых указаны телефоны доверия полиции.

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