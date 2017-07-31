О правилах поведения в лесах узнали жители Порхова

20:52, 31 июля 2017, ПАИ

31 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл профилактический рейд в частном жилом секторе Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход 7 домовладений, под роспись проинструктированы 17 человек, распространены 34 листовки, а также проведены индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в лесах. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при уборке придомовых территорий. Разъяснены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации при разведении костров и выжигании сухой растительности.