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Общество

О правилах поведения в лесах узнали жители Порхова

31 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл профилактический рейд в частном жилом секторе Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен подворовой обход 7 домовладений, под роспись проинструктированы 17 человек, распространены 34 листовки, а также проведены индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в лесах. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при уборке придомовых территорий. Разъяснены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации при разведении костров и выжигании сухой растительности.

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