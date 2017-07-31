Фотографы Псковской области могут принять участие в конкурсе «Русская цивилизация»

21:13, 31 июля 2017, ПАИ

Стартовал I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

«Русская цивилизация – это взаимопереплетение культур многонационального народа, говорящего и думающего на русском языке. Это уникальный феномен глобального масштаба, увидеть и передать который поможет ваше мастерство», - обратился ко всем участникам руководитель Федерального агентства по делам национальностей, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

Работы принимаются до 2 сентября. Прислать их могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Оценивать мастерство участников будут художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, популярный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фотограф Антон Ланге, ведущий программы «Россия, любовь моя!» на телеканале «Культура» Пьер Броше и другие известные фотографы, журналисты, художники и общественные деятели.

По итогам голосования жюри и народного голосования будут определены победители. Церемония награждения состоится в конце сентября в Москве.

Подробности - на сайте конкурса.