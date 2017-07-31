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Общество

Скорость движения на двух псковских трассах будет ограничена 1 августа

1 августа с 8:00 до 17:00 на двух федеральных трассах в Псковской области будет ограничена скорость движения транспортных средств. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

 Так, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией ограничения вводятся на участке с 178 по 200 км, где будет производиться скашивание травы; с 230 по 238 км в связи с заливкой швов асфальтобетонного покрытия. На 247- 248 км в деревне Сверетово Стругокрасненского района будет организовано реверсивное движение из-за ликвидации деформаций покрытия .

На 32-60 км дороги Псков – Изборск – граница с Эстонией скорость движения в оба направления ограничат в связи со скашиванием травы.

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