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Общество

Пскович Кирилл Ксенофонтов победил в абсолютном зачете на VII этапе Чемпионата области по автомногоборью

Пскович Кирилл Ксенофонтов стал победителем в абсолютном зачете VII этапа Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью «Рокот – 2017», который прошел 29 июля под Изборском на картодроме «Печорский» (41-й километр трассы Псков - Рига, Печорский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области. На втором месте в абсолюте оказался Дмитрий Одинцов (Санкт-Петербург), на третьем – Ольга Стебихова (Псков).

В классе переднеприводных машин тройка лучших выглядит так: первый – Дмитрий Одинцов (Санкт-Петербург), второй - Денис Гаврилов (деревня Загорицы Псковской области), третий – Александр Федоров (Сертолово, Ленинградская область).

Среди водителей заднеприводных машин лучший результат имеет Кирилл Ксенофонтов, далее идёт Ольга Стебихова, на третьей строке – Павел Захарченко (Псков).

Евгений Шлифер из Пушкинских Гор занимает первое место в классе «Волга». На второй позиции представитель Пскова Роман Дубровин, на третьей – также пскович Артем Качанов.

В зачёте Первенства области, где за победу борются водители младше 18 лет, лучший результат показал  Егор Мельник из Санкт-Петербурга. Вторую и третью позиции занимают также петербуржцы - Даниил Лошкарёв и Александр Мотовилин соответственно.

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