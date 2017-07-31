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Общество

Ремонт улицы Советской армии в Пскове завершен, в работе - Некрасова и Гражданская

Ремонт участка улицы Советской армии в Пскове от трассы М-20 до Промежиц протяженностью 2,5 км завершен. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, подрядчик выполнил фрезерование, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтового покрытия, отремонтировал обочины и автобусные остановки. Основная часть работ для удобства автомобилистов произведена в ночное время. Комиссионная приемка назначена на конец текущей недели. Гарантийный срок эксплуатации асфальтового покрытия - 4 года.

На завершающем этапе находится ремонт участка улицы Некрасова от Воровского до Карла  Маркса (протяженность - 343 метра). Подрядчик произвел фрезерование, замену бордюрного камня, подъем канализационных люков, укладку выравнивающего слоя асфальта. Из-за неблагоприятных погодных условий укладка верхнего слоя перенесена с субботы на 2-3 августа. Как подчеркнули специалисты, в данный момент необходимо тщательно просушить подготовленное дорожное полотно.

На улице Гражданской в данный момент ведутся ремонтные работы: на участке от улицы Льва  Толстого до Октябрьского проспекта проходят ремонт теплотрассы, работы по обустройству бортового камня, организации дополнительных парковочных мест; на участке от Октябрьского проспекта до Спортивной началось обустройства тротуара, на очереди - фрезерование.

В Управлении городского хозяйства отметили, что в ближайшие дни подрядчик, выигравший муниципальный контракт, приступит к ремонту участка улицы 128-й Стрелковой дивизии на пересечении с улицей Вокзальной.

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