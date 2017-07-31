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Общество

Островичка выплатила 100 тысяч рублей долга по алиментам

Жительница Острова оплатила 100 тысяч рублей в счёт долга по алиментным обязательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В соответствии с решением судьи Островского городского суда женщина была обязана выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, начиная с 2009 года. На конец июля задолженность по исполнительному производству составляла 117 тысяч 740 рублей.

В целях применения мер принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель вынес постановления о розыске и списании денежных средств, находящихся на счетах должницы, а также о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации.

27 июля островичка обратилась по телефону к судебному приставу, указав ,что находится на заработках в Санкт-Петербурге, и сообщила об оплате задолженности в размере 100 тыс. рублей на счёт отдела. 28 июля данные денежные средства поступили на депозитный счет отдела судебных приставов Островского и Пыталовского районов и в ближайшие дни будут отправлены взыскателю.

Остаток задолженности составляет 17 тыс. 740 рублей. Гражданка обещала оплатить её в августе.

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