Познакомиться с «Миром русского праздника» приглашает псковский музей

20:29, 31 июля 2017, ПАИ

5 августа в 11:15 в Пскове состоится культурно-образовательная и фольклорная программа для родителей с детьми «Мир русского праздника. Три Спаса» из цикла «Музейная суббота». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, программа посвящена народным традициям медового, яблочного и орехового Спасов, а также их православной истории.

Сбор группы состоится в фойе Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Для взрослых посещение программы будет стоить 100 рублей с человека, для школьников - 60 рублей, для дошкольников - 40 рублей.

Дополнительная информация по телефону: +7-906 -223 -92-43; pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.