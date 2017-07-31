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Культура

Познакомиться с «Миром русского праздника» приглашает псковский музей

5 августа в 11:15 в Пскове состоится культурно-образовательная и фольклорная программа для родителей с детьми «Мир русского праздника. Три Спаса» из цикла «Музейная суббота». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, программа посвящена народным традициям медового, яблочного и орехового Спасов, а также их православной истории.

Сбор группы состоится в фойе Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Для взрослых посещение программы будет стоить 100 рублей с человека, для школьников - 60 рублей, для дошкольников - 40 рублей. 

Дополнительная информация по телефону: +7-906 -223 -92-43; pskovmuseum@mail.ru. Предварительная запись обязательна.

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