Награды получили работники Псковского лесничества в честь 90-летия района
31 июля в рамках празднования 90-летия образования Псковского района первый заместитель главы администрации муниципалитета Владимир Петров вручил награды работникам казенного учреждения «Псковское лесничество», добившимся значительных результатов в своей деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.
В частности, почетные грамоты администрации Псковского района получили участковый лесничий Карамышевского участкового лесничества Владимир Ефимов и участковый лесничий Середкинского участкового лесничества Ольга Круглова. Благодарность администрации района объявлена охотоведу Владимиру Екимову. Ценного подарка удостоена помощник участкового лесничего Середкинского участкового лесничества Ольга Васильева.