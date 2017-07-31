4 двора на Поземского в Пскове будут благоустроены в этом году

21:24, 31 июля 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков провел ряд встреч с жителями округа № 11. Основной темой для обсуждения стала возможность участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной партией «Единая Россия», сообщается на сайте округа.

Григорий Стороненков отметил, что в этом году от округа № 11 в программу вошли 4 двора по улице Л. Поземского. В настоящее время депутат оказывает помощь жителям в подготовке заявок и необходимых документов для других дворов округа, чтобы участвовать в программе в ближайшие 5 лет. По вопросу создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения жителей проконсультировал эксперт в области универсального дизайна и доступной среды Федор Постнов.

Жители домов по улице Ижорского батальона, 43, О. Кошевого, 23 и А. Алехина, 1 с интересом восприняли условия участия в программе. Они высказали свои пожелания по благоустройству дворовых территорий. Традиционными запросами собственников являются дополнительные парковочные места, детские игровые комплексы, скамейки, урны и благоустроенные зеленые зоны.