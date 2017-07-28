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Псковичи завоевали медали на Чемпионате России по лёгкой атлетике

Псковичи приняли участие в Чемпионате России по легкой атлетике, который состоялся с 28 по 30 июля 2017 года на стадионе "Метеор" в подмосковном Жуковском. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 400 легкоатлетов из 70 регионов России. В финальном забеге на 110 метров с барьерами победил Константин Шабанов, 6-м стал Филипп Шабанов. В прыжках в длину немного не хватило до призовой тройки Павлу Караваеву, который в итоге занял 5-е место.

Наставниками спортсменов являются тренеры Константин Шабанов Константин и Вера Яковлева.

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