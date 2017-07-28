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Экономика

На фестиваль сыроваров приглашает псковичей Госкомитет по экономическому развитию

Российские сыровары отметят годовщину введения санкций, представив с 4 по 6 августа свою продукцию на третьем сырном фестивале в деревне Дубровское Истринского района Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Мероприятие пройдет при поддержке ассоциации «Росспецмаш» и Минпромторга России, в нем примут участие более 70 отечественных производителей сыра, компании пищевого машиностроения, представители органов государственной власти и эксперты молочной отрасли.

Проведение фестиваля будет способствовать налаживанию деловых контактов, взаимному обмену опытом и повышению привлекательности российской продукции, в том числе оборудования для производства сыров, отметили организаторы.

В рамках мероприятия запланирована выставка-ярмарка, мастер-классы по сыроварению, конкурсы среди животноводов и производителей оборудования для производства сыра, а также деловая программа.

Контактная информация организатора: akimovata@minprom.gov.ru (Татьяна Акимова).

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