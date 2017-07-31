Останки 13 воинов Советской Армии перезахоронены в Порховском районе

22:07, 31 июля 2017, ПАИ

27 июля в деревне Славковичи Порховского района произведено перезахоронение останков 13 воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, в июле останки нашли и подняли из земли члены поискового отряда «Память» под руководством Алексея Алексеева.

При раскопках были найдены два медальона, но их данные утрачены. В процессе работы с архивными документами поисковики установили точные имена трёх танкистов, которых в 50-е годы, как неизвестных солдат, перезахоронили в братскую могилу в деревне Славковичи. Увековечение их имён проведено посредством внесения сохранившихся данных в паспорт воинского захоронения.

На церемонии перезахоронения останков в братскую могилу присутствовали глава Порховского района Виктор Степанов, глава сельского поселения «Славковская волость» Александр Михайлов, жители деревни. Отпевание проводил священник прихода храма Успения Божией Матери Андрей Дрогомиров. Глава Славковской волости выразил благодарность поисковому отряду «Память» и ООО «Зевс» за помощь в организации перезахоронения.