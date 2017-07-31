0
22:07
Останки 13 воинов Советской Армии перезахоронены в Порховском районе
21:02
Скорость движения на двух псковских трассах будет ограничена 1 августа
19:53
В лесах Псковской области будут усилены меры пожарной безопасности
18:06
До 26 градусов тепла и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 1 августа
17:34
«Голубые молнии», «Бит» и «Сувенир» споют в День ВДВ в Пскове
15:42
Губернатор потребовал в течение суток уничтожить поголовье свиней в колонии в Серёдке
14:55
Грозы и сильный ветер ожидаются сегодня во второй половине дня в Псковской области
Еще новости
Общество

Останки 13 воинов Советской Армии перезахоронены в Порховском районе

27 июля в деревне Славковичи Порховского района произведено перезахоронение останков 13 воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, в июле останки нашли и подняли из земли члены поискового отряда «Память» под руководством Алексея Алексеева.

При раскопках были найдены два медальона, но их данные утрачены. В процессе работы с архивными документами поисковики установили точные имена трёх танкистов, которых в 50-е годы, как неизвестных солдат, перезахоронили в братскую могилу в деревне Славковичи. Увековечение их имён проведено посредством внесения сохранившихся данных в паспорт воинского захоронения.

На церемонии перезахоронения останков в братскую могилу присутствовали глава Порховского района Виктор Степанов, глава сельского поселения «Славковская волость» Александр Михайлов, жители деревни. Отпевание проводил священник прихода храма Успения Божией Матери Андрей Дрогомиров. Глава Славковской волости выразил благодарность поисковому отряду «Память» и ООО «Зевс» за помощь в организации перезахоронения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Останки 13 воинов Советской Армии перезахоронены в Порховском районе
31 июля 2017
Останки 13 воинов Советской Армии перезахоронены в Порховском районе
Скорость движения на двух псковских трассах будет ограничена 1 августа
31 июля 2017
Скорость движения на двух псковских трассах будет ограничена 1 августа
В лесах Псковской области будут усилены меры пожарной безопасности
31 июля 2017
В лесах Псковской области будут усилены меры пожарной безопасности
До 26 градусов тепла и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 1 августа
31 июля 2017
До 26 градусов тепла и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 1 августа
«Голубые молнии», «Бит» и «Сувенир» споют в День ВДВ в Пскове
31 июля 2017
«Голубые молнии», «Бит» и «Сувенир» споют в День ВДВ в Пскове
Губернатор потребовал в течение суток уничтожить поголовье свиней в колонии в Серёдке
31 июля 2017
Губернатор потребовал в течение суток уничтожить поголовье свиней в колонии в Серёдке
Грозы и сильный ветер ожидаются сегодня во второй половине дня в Псковской области
31 июля 2017
Грозы и сильный ветер ожидаются сегодня во второй половине дня в Псковской области
Солистка группы «Краски» и авторы саудтреков к фильмам «Ёлки» и «Бригада-2» выступят в Пскове 5 августа
31 июля 2017
Солистка группы «Краски» и авторы саудтреков к фильмам «Ёлки» и «Бригада-2» выступят в Пскове 5 августа 1

Идет загрузка...