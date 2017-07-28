57 миллионов получила Псковская область от системы «Платон» в счет налогового вычета

22:21, 31 июля 2017, ПАИ

Более тысячи километров дорог и 30 мостов, отремонтированных и строящихся на средства от государственной системы «Платон», уже нанесены на онлайн-карту проекта dorogi.platon.ru, сообщается на сайте Федерального дорожного агентства. На сайте проекта отображено распределение средств по каждому региону страны, а также количество выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды. Компенсация Псковской области вычета по транспортному налогу составила 57,1 млн рублей.

На электронных счетчиках сайта также представлена ключевая статистика о работе системы «Платон»: с момента ее запуска в государственный бюджет собрано почти 30 млрд рублей. Кроме того, опубликованы данные о 318 тысячах перевозчиков с общим автопарком 877 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в системе. За последний месяц к «Платону» подключилось еще 18 тыс. большегрузов.

По данным статистики, 87% перевозчиков, работающих на федеральных трассах, предпочитают использовать бортовые устройства системы «Платон». Остальные пользователи выбирают разовую оплату, оформив более 13 млн маршрутных карт.

Помимо объектов дорожного ремонта системы «Платон» стимулировала появление новых инвестиционных проектов на региональном уровне. Как новый неналоговый источник государственного финансирования она позволила высвободить необходимые средства для вложения в ГЧП-проекты. По оценкам инвесторов, борьба за федеральные гранты в разы повысила активность регионов в части подготовки новых инфраструктурных инициатив: если в прошлом году на этапе подготовки к конкурсным процедурам находилось около 20 объектов, то сегодня их количество увеличилось до 100.