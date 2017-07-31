Сохранять самообладание и пить больше жидкости советуют псковским водителям сотрудники МЧС

22:30, 31 июля 2017, ПАИ

ГУ МЧС России по Псковской области подготовило памятку для комфортного передвижения на автомобиле в жаркий и душный период. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, теплое летнее время очень опасно для любителей автодорог.

Так, если автомобилю больше трех лет, в обязательном порядке нужно 2 раза в год проверять работоспособность системы охлаждения. Также необходимо следить за уровнем масла в двигателе и охлаждающей жидкости в расширительном бачке, особое внимание уделять температуре двигателя и исправности термостата.

Ни в коем случае нельзя выбрасывать из окон непогашенные спички и сигареты, так как, упав на обочину, они могут стать причиной серьезного возгорания.

Парковать автомобиль в жаркие дни лучше всего в тени. Если это невозможно, рекомендуется закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – простым полотенцем.

Не следует оставлять в салоне автомобиля чувствительные к температуре предметы: зажигалки, аэрозольные баллончики и другие емкости, содержащие огнеопасные вещества под давлением.

Кроме того, нельзя оставлять в закрытой машине даже на короткое время детей, пожилых людей и домашних животных.

«Учитывая, что в жаркую погоду организм теряет много жидкости, необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день. Предпочтение отдавайте питьевой воде, морсам, сокам, зеленому чаю, - добавили в МЧС. - При симптомах теплового удара следует немедленно остановиться, покинуть автомобиль смочить водой лицо и грудь».

В ведомстве подчеркнули, что на жаре продукты быстро портятся, поэтому нужно внимательно относиться условиям их хранения при планировании длительной поездки на автомобиле.

В машине также нужно иметь валокордин, валидол или корвалол, таблетки от укачивания, влажные салфетки.

Кроме того, следует помнить, что сильная жара может провоцировать конфликты водителей на дорогах и в пробках, поэтому, прежде всего, рекомендуется не терять бдительность и сохранять самообладание.

Тех, кто стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, просят сообщать об этом в службу спасения по телефонам «112», «101» или «01».