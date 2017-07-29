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Дорожный рабочий погиб под колёсами «Ниссана» в Куньинском районе

31 августа в 6:00 на 428-м километре автодороги Москва – Балтия Куньинского района 40-летний водитель «Ниссан Мурано» на участке, где проводятся дорожные работы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал на правую обочину по ходу движения и врезался в стоящий на светофоре «Меркури Маример», после чего сбил дорожного рабочего.

Как стало известно Псковскому агентству информации, рабочий скончался на месте ДТП.

По данным карельских СМИ, погибший – 34-летний житель Республики Карелия.

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