Дорожный рабочий погиб под колёсами «Ниссана» в Куньинском районе
31 августа в 6:00 на 428-м километре автодороги Москва – Балтия Куньинского района 40-летний водитель «Ниссан Мурано» на участке, где проводятся дорожные работы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал на правую обочину по ходу движения и врезался в стоящий на светофоре «Меркури Маример», после чего сбил дорожного рабочего.
Как стало известно Псковскому агентству информации, рабочий скончался на месте ДТП.
По данным карельских СМИ, погибший – 34-летний житель Республики Карелия.