Минтруд предложил ввести денежные санкции за отказ в услугах инвалидам

09:38, 01 августа 2017, ПАИ

Министерство труда РФ предложило ввести денежные санкции для продавцов, которые отказали в услугах или приобретении товаров инвалидам, лицам пожилого возраста и детям. Об этом сообщает газета «Известия».

Также ведомство считает нужным ввести дополнительные наказания за обман данных категорий граждан. Максимальные штрафы за подобные действия для юридических лиц могут составить 100–500 тыс. рублей.

Минтруд уже подготовил соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» и КоАП. В ведомстве подчеркнули, что законопроект сейчас прорабатывается с Минюстом и проходит согласование с Минэкономразвития, Роспотребнадзором, Минфином.