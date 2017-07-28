Госорганам рекомендовали рассылать извещения в электронном виде

10:34, 01 августа 2017, ПАИ

Правительственная подкомиссия по ИТ рекомендовала госорганам рассылать гражданам юридически значимые извещения в электронном виде, для чего предлагается использовать интернет-сервис, созданный «Почтой России». Об этом сообщает газета «Известия».

В 2017 году возможность отправки e-mail с помощью этого сервиса получат также физлица и коммерческие организации.

В пилотном проекте по доставке электронных писем участвуют ГИБДД Москвы, Московской и Ростовской областей, столичные управления ФССП и Росаккредитации и мировые судьи Москвы.

«Граждане могут получать юридически значимые уведомления мгновенно, независимо от места своего пребывания, а также оплачивать штрафы и взыскания в один клик — непосредственно из электронного письма», — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Для получения уведомлений в электронном виде гражданину достаточно авторизоваться на сайте zakaznoe.pochta.ru с помощью учетной записи с портала госуслуг.