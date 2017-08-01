Поголовье свиней в исправительной колонии в Середке уничтожено

10:19, 01 августа 2017, ПАИ

31 июля в 18:00 в исправительной колонии в деревне Середка Псковского района, где был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС), бескровно усыпили и уничтожили 141 свинью. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина.Таким образом, на территории учреждения не осталось ни одной свиньи, которая могла бы стать переносчиком опасного заболевания, очаг АЧС локализован, подчеркнула она.

На момент проведения ликвидационных мероприятий в колонии было 128 свиней и 13 поросят. По ее словам, сейчас в деревню Середка выдвинулся представитель государственной ветеринарной службы. Проводится зачистка помещений.

Напомним, что 31 июля губернатор Псковской области Андрей Турчак, в ходе заседания президиума областного координационного совета по правопорядку, дал поручение в течение суток ликвидировать очаг АЧС в деревне Середка Псковского района. Кроме того, он поручил председателю областной КЧС в течение суток предоставить ему результаты эпидемиологического расследования по факту заражения поголовья вирусом АЧС.