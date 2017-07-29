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В Гдовском районе ДТП произошло из-за переутомления водителя

В понедельник, 31 июля, в Псковской области произошли 3 ДТП, в которых пострадали люди: 1 человек погиб и 2 получили ранения. Кроме того, одно ДТП за минувшие сутки было совершено водителем в нетрезвом состоянии, сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Смертельная авария произошла около 6:00 в Куньинском районе на 428 км федеральной трассы М-9 Москва-Балтия. Водитель Nissan Murano, мужчина 1977 года рождения, на участке трассы, где проводились дорожно-строительные работы, проигнорировал требования установленных дорожных знаков и светофора, не справился с управлением и съехал на правую обочину по ходу движения. На обочине его автомобиль врезался в автомобиль Mercury Mariner, которым управляла женщина 1963 года рождения, после чего сбил пешехода – мужчину 1983 года рождения, который погиб на месте. По данным карельских СМИ, погибший был дорожным рабочим из этой республики.

Также 31 июля около 7:30 в Гдовском района на 72 км автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1970 года рождения, из-за утомления выехал на встречную полосу движения и съехал на левую обочину. Пытаясь избежать съезда в кювет, он резко повернул руль, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина врезалась в дерево. В результате ДТП водитель был госпитализирован в Гдовскую районную больницу, откуда впоследствии был доставлен в Сланцевскую районную больницу.

Третье учётное ДТП за минувшие сутки произошло около 19:00 в Великолукском района на 2 км автодороги Лакомица-Локниха. Водитель ВАЗ-21074, мужчина 1973 года рождения, при совершении обгона пересек сплошную линию дорожной разметки и, двигаясь по встречной полосе, совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Renault Laguna под управлением мужчины 1994 года рождения. После столкновения ВАЗ съехал в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП пассажир ВАЗа, мужчина 1985 года рождения, с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью. При этом виновник ДТП от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Всего за минувшие сутки в регионе было задержано 12 нетрезвых водителей, угонов 31 июля зарегистрировано не было.

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