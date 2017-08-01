«Конный» ПАИ-live начнется в 15:00
Сегодня гостем прямого эфира ПАИ-live станет владелица частной конюшни Мария Березина. Она одна из тех, чьи лошади катали детей в Детском парке.
В Пскове начался новый виток борьбы городских властей с «лошадницами» в Детском парке — с хозяйками животных накануне пытался найти компромисс глава Пскова вместе с представителями полиции, но эта встреча, похоже, только закрепила существующее положение дел. Девушки верхом на лошадях продолжают за деньги катать детей в парке оставаясь вне закона, игнорируя его требования и пряча лица под масками. В Детском парке проходят полицейские рейды, которые, как правило, заканчиваются ничем — пуская животное в галоп, нарушители легко уходят от правоохранителей. Что из себя представляет «конное» сообщество в Детском парке, чего ждать горожанам дальше и при каких условиях «лошадницы» готовы «выйти из тени», заключить договор с городской администрацией и заниматься этим бизнесом цивилизованно? Свои вопросы Марии Березиной можно оставить на странице ПАИ-live.